НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Константин Авершин принес присягу депутата Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказал Константин Авершин на пленарном заседании Мажилиса.

Также на пленарном заседании депутаты палаты избрали К. Авершина в состав комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Как сообщалось ранее, постановлением Бюро Политсовета партии «AMANAT» свободный мандат депутата Мажилиса Парламента по партийному списку был передан Константину Авершину.