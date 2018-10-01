Консолидация вокруг общих целей повысит эффективность реформ - ИМЭП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Консолидация вокруг общих целей, обозначенных в Послании Главы государства, способна повысить эффективность проводимых реформ и повлиять на благосостояние всего казахстанского народа. Об этом в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого президента РК (ИМЭП) Диана Диханбаева.

«В Послании Главы государства четко обозначены аспекты, влияющие на благосостояние казахстанского народа. Во-первых, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость роста доходов населения. Для обеспечения казахстанцев доходами Президент продлил программу «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года, согласно которой планируется создание не менее 22 тысяч новых рабочих мест за три года», - отметила Диана Диханбаева.

Увеличение экспорта в обрабатывающем секторе и переработанной продукции сельского хозяйства, развитие инновационных и сервисных секторов, как было отмечено Главой государства, призваны значительно простимулировать рост экономики Казахстана. При этом была подчеркнута необходимость принятия решительных мер по развитию конкуренции в экономике, повышению уровня защиты бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования, обратила внимание она.

«Президентом была также выделена важность инвестиций в человеческий капитал.

С этой целью планируется увеличить расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от валового внутреннего продукта РК», - добавила эксперт.

По словам Дианы Диханбаевой, Нурсултан Назарбаев призвал повысить качество дошкольного образования, уровень медицины, а также поручил принять Закон «О статусе педагога», который призван защитить учителей от принудительных работ, не связанных с преподавательской деятельностью. Принятие Закона несомненно положительно скажется на качестве среднего образования в Казахстане, позволив педагогам полностью сфокусироваться на своей профессиональной деятельности, считает она.

«Глава государства особо отметил в Послании необходимость развития региональной и городской инфраструктуры для дальнейшего повышения благосостояния казахстанцев. Так, Президент поручил увеличить финансирование дорог местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения до 100 миллиардов тенге», - напомнила эксперт.

В настоящее время необходимо сбалансированное развитие как производительной, так и социальной инфраструктуры во всех населенных пунктах страны, утверждает Диана Диханбаева. При этом возникает необходимость постепенного перехода от модели «инфраструктура к людям» к модели «люди в инфраструктуре». Данный переход призван простимулировать укрепление населенных пунктов, считает она. Регионы и города должны развиваться, учитывая свои территориальные особенности и конкурентные преимущества.

«Президент также заявил о необходимости ориентированности государственного аппарата на потребности граждан. Так, повышение эффективности деятельности госорганов, активная борьба с коррупцией, снижение формализма и бюрократии в работе призваны перестроить госаппарат к условиям нового времени», - сказала эксперт.

В целом, по мнению Дианы Диханбаевой, Глава государства призвал каждого казахстанца внести свой вклад в процветание страны. Консолидация вокруг общих целей способна повысить эффективность проводимых реформ и повлиять на благосостояние всего казахстанского народа, полагает она. Именно поэтому вхождение нашей страны в число 30 развитых стран мира должно стать общей задачей всего народа, заключила эксперт.