Консервы и колбасы производят в селе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В селе Жанбай Исатайского района Атырауской области наладили переработку мясной продукции, выпуская консервы и колбасы. Недавно начали выпуск консервов из верблюжьего мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При производстве мясных продуктов мы в первую очередь ориентируемся на требованиям потребителей. В цехе готовим не только мясную и колбасную продукцию, но и по просьбе покупателей выпускаем также полуфабрикаты. Недавно наладили производство консервов из верблюжьего мяса - тару закупаем в Алматы. При приготовлении сначала через специальное приспособление нарезаем мясо и солим. А после обработки банок, в них раскладывается мясо. Пока продукция реализуется в Исатайском районе. В будущем, если появится спрос со стороны области и других городов, будем рады обеспечивать нашей продукцией. Стоимость консервов из верблюжатины при покупке в розницу составляет тысячу тенге, при оптовой закупке цена будет ниже», – сказал предприниматель Айнур Сисекенова.

Производство мясных консервов и колбас из своей продукции наладило крестьянское хозяйство «Рыспай Құрасов». Ассортимент - более десяти видов мучных изделий.

По словам предпринимателя, бизнес она начала в 2020 году с небольшого магазина. Проект реализован в рамках программы «Бизнес бастау». Сегодня индивидуальный предприниматель, открыв цех, создала для односельчан десять рабочих мест.





Фото: РСК Атырауской области