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    Конрабанду сигарет из Кыргызстана на 17 млн тенге пресекли на границе

    6 Мая 2023, 16:00

    КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области принимаются активные меры по охране государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Н автомобильных пунктах пропуска «Сыпатай батыр» и «Кордай» пресечена попытка незаконного ввоза из Кыргызстана в Казахстан крупной партии табачных изделий в количестве 58 тысяч пачек. Предварительная стоимость контрабандного товара составила 17 млн тенге.

    Изъятый груз передан в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Пограничники
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