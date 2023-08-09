Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Кусты изъяли и направили на экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«В ходе проведения ОПМ «Қарасора» сотрудники УПН в поселке Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяли 60 кустов растений темно-зеленого цвета, которые были похожи на коноплю и со следами культивации.

Изъятые кусты направлены на экспертизу. Некоторые кусты были высотой с дерево», - уточнили в пресс-службе областного департамента полиции.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК.