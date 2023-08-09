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    Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска

    9 Августа 2023, 03:21

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Кусты изъяли и направили на экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «В ходе проведения ОПМ «Қарасора» сотрудники УПН в поселке Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяли 60 кустов растений темно-зеленого цвета, которые были похожи на коноплю и со следами культивации.

    Изъятые кусты направлены на экспертизу. Некоторые кусты были высотой с дерево», - уточнили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Казахстана Уральск полиция
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