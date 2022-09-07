Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Коноплю во дворе дома выращивали жители Жанаозена

    7 Сентября 2022, 20:07

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дармек-3» в микрорайоне Мерей полицейскими во дворе дома местного жителя изъято 16 кустов конопли, общим весом 850 гр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как пояснил 53-летний хозяин дома, коноплю он выращивал для личного употребления. Аналогичный факт зарегистрирован также в городе Жанаозене, где у 50-летнего мужчины изъяли 3 куста конопли.

    Факты зарегистрированы в ЕРДР УП города Жанаозена по ст. 300 УК РК. Нарушителям грозит штраф в размере до 2 000 МРП.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Мангистауская область Общество Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог