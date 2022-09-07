Коноплю во дворе дома выращивали жители Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дармек-3» в микрорайоне Мерей полицейскими во дворе дома местного жителя изъято 16 кустов конопли, общим весом 850 гр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснил 53-летний хозяин дома, коноплю он выращивал для личного употребления. Аналогичный факт зарегистрирован также в городе Жанаозене, где у 50-летнего мужчины изъяли 3 куста конопли.

Факты зарегистрированы в ЕРДР УП города Жанаозена по ст. 300 УК РК. Нарушителям грозит штраф в размере до 2 000 МРП.

Фото: polisia.kz