Коноплю во дворе дома выращивали жители Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции установили двух местных жителей, которые выращивали наркосодержащие растения у себя дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Данные факты полицейские зарегистрировали по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества).

При обыске в доме подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли кусты, похожие на наркосодержащее растение. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

В результате установлено, что 90 кустов является «коноплей». Также выяснилось, что подозреваемые оказались рабочими, которые работали в теплице.

Оба подозреваемых арестованы, проводится досудебное расследование.



Фото:moykursk.ru

