Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Коноплю в квартире выращивала 60-летняя жительница Степногорска

    17 Августа 2022 22:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - До 2 лет лишения свободы за выращивание конопли в квартире грозит 60-летней жительнице города Степногорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, женщина умудрилась организовать «фитолабораторию» у себя в квартире в нижнем шкафу кухонного гарнитура. В стенку канализационного стока были установлены два вентилятора, а также система автоматического включения и выключения освещения.

    «В ходе несанкционированного обыска квартиры были обнаружены кусты растения, внешне схожие с коноплей, приспособления для удобрений и орошения. Назначена экспертиза», - сообщили в ведомстве.

    По словам хозяйки квартиры, она собрала семена на улице, посадила их в горшки и выращивала урожай для дальнейшего собственного употребления. При этом сама женщина никогда не была замечена в употреблении наркотиков, однако она имеет сына, у которого в прошлом были проблемы с законом. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушения.

    «По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). В отношении женщины избрана мера пресечения – «Обязательство о явке»», - резюмировали в полиции.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Общество #Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 600 кустов конопли обнаружили во дворе дома жителя Шымкента
    Акмолинец незаконно выловил 100 кг карпа
    Два случая группового отравления детей зарегистрировано в Акмолинской области
    Школы Акмолинской области получили 15 новых автобусов
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров