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      Северо-Казахстанская область

    Конную упряжь изготавливают заключенные в СКО

    22 Ноября 2021, 14:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В колонии Северо-Казахстанской области открыли производство по изготовлению конной упряжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, организовал производство в учреждении ЕС-164/3 индивидуальный предприниматель. Трудоустроил шесть заключенных. Готовая продукция пользуется спросом.

    «Благодаря оплачиваемой работе осужденные имеют возможность погашать задолженности по исполнительным листам на основании приговоров, материально помогать близким родственникам, оставаться в условиях изоляции социально активными гражданами государства, что благоприятно влияет на процесс их исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после освобождения», - отметили в пресс-службе.

    В районе М.Жумабаева на учете в отделе службы пробации состоит осужденный Шухрат. Он тоже отбывал наказание в «тройке». Научился там печь хлеб. Когда вышел по УДО, решил начать свое дело. Мужчине помогли пройти обучение по программе «Бастау бизнес». Получил грант в размере 583,4 тысячи тенге на открытие небольшой пекарни.

    «Мой рабочий день начинается в четыре часа утра. Работаю в день по 8-10 часов. Пекарня находится рядом с домом. Ежемесячный доход составляет в среднем 100-150 тысяч тенге, иногда больше, все в зависимости от выработки. Есть в планах расширяться к весне и трудоустроить несколько человек. У меня началась совсем другая, осознанная жизнь», - сказал осужденный.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Занятость
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