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    Конная экспедиция стартовала в Акмолинской области

    10 Июня 2021, 17:16

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, впервые в истории страны, в Акмолинской области стартовала конная экспедиция «Нур-Султан - Жидебай», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Многодневная конная экспедиция, направленная на популяризацию «культуры верховой езды» и привитие молодежи интереса к истории, сакральным местам и верховой езде, будет продолжаться до конца месяца.

    15 всадников совершат путешествие длиною в 1000 километров по перспективным туристическим маршрутам Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и окрестностей Нур-Султана. В составе участников: историки, медицинские работники, представители СМИ, поэты из 5 регионов.

    На торжественной церемонии открытия мероприятия в урочище Бозок на территории пристоличного Целиноградского района приняли участие представители Министерства культуры и спорта РК, Национального музея РК, местного заповедника-музея, творческой интеллигенции и историки.

    По словам руководителя поездки, журналиста Ержана Жаубая главная цель - продвижение конного туризма как культурного наследия предков.

    «Мы планируем приехать в Жидебай примерно через 20 дней. Во время конного тура мы проедем более 15 населенных пунктов 4 региона. В частности, мы хотим посетить мавзолеи Олжабай батыра, Едиге би, Машхур-Жусупа Копеевича, Бухар жырау, место Кояндинской ярмарки, музей Торайгырова и других. Тур мы хотим окончить в мавзолее Абая-Шакарима. Сейчас мы находимся на отправной точке – на месте древнего городища Бозок», - рассказал спикер.

    На каждом пункте к всадникам могут присоединиться все желающие.

    Напомним, что поездка планировалась в прошлом году, в рамках 175-летия Абая Кунанбайулы. Однако в связи с распространением пандемии была перенесена на будущий год.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Сакральная география Регионы Казахстана 30 лет Независимости
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