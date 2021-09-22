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    Конкурс юных изобретателей прошел в Акмолинской области

    22 Сентября 2021, 17:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в регионе состоялся областной онлайн-конкурс инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению» среди школьников, организованный Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Ақмола дарыны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Конкурс проведен с целью привлечения обучающихся к исследовательской, изобретательской деятельности в различных областях науки и техники и поддержки талантливых детей.

    «В мероприятии приняли участие 22 учащихся в возрасте 13-17 лет из различных районов области и города Кокшетау. Школьники представили работы по 9 номинациям. Это проекты по техническому конструированию в области разработки действующих моделей автотранспорта, промышленности, в области космонавтики и аэрокосмоса, теплоэнергетики, в сфере авиации, строительства и другие», - рассказали организаторы.

    Оценивало работы юных изобретателей компетентное жюри, в состав которого вошел профессорско-преподавательский состав Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова и строительно-технологического колледжа Кокшетау.

    По результатам конкурса лучшими стали школьники из Аршалынского, Бурабайского, Шортандинского, Целиноградского, Зерендинского районов и города Кокшетау.

    Победители и призеры будут награждены дипломами, а их руководители благодарственными письмами.

    Школьники, занявшие первые места, представят Акмолинскую область на республиканском конкурсе, который пройдет в конце октября.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Наука Регионы Общество Молодежь 30 лет Независимости
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