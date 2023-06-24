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    Конкурс среди поэтов и писателей объявили в Астане к 25-летию столицы

    24 Июня 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия столицы управление по вопросам молодежной политики Астаны объявило конкурс «Үздік жас қаламгер» в поддержку молодых поэтов и писателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Цель конкурса – создание условий для творческого развития молодых поэтов и писателей и поддержка позитивных молодежных инициатив, повышение интереса и любви к родной стране, поэтического мастерства молодежи через всестороннее изучение традиций казахского народа, развитие чувства патриотизма через национальную культуру, повышение роли казахского языка, выявление молодых талантов.

    В конкурсе могут принять участие молодые поэты и писатели столицы в возрасте от 14 до 35 лет.

    В рамках конкурса планируется собрать лучшие произведения.

    Призеры получат по 500 000 тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура
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