Конкурс по традиционному песенному искусству казахов проходит в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Республиканский праздник искусств «Аймақты әнмен тербетіп», который стартовал в Иргизском районе Актюбинской области, собрал талантливую молодежь, увлеченную традиционным песенным искусством казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«XXII традиционный праздник искусств проводится в рамкахспецпроекта «Современная казахстанская культура» программы «Рухани жаңғыру» Иргизским районным домомкультуры при содействии областного центра народного творчества и районного акимата.

Этот конкурс проводится ежегодно, и с каждым годом егогеография растет. Вначале он имел районный масштаб, затем вырос до областного,а с прошлого года обрел статус республиканского. Таким образом, мы создалиплощадку, на которой свое искусство может показать каждый талантливый молодойчеловек, что, несомненно, способствует развитию национального искусства», -говорит директор Актюбинского областного центра народного творчества ЛейлаУмарова.

В этот раз в регион приехала талантливая молодежь из четырехобластей страны – Атырауской, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской. Втечение двух дней участники конкурса покажут свое мастерство в жанрах терме иэстрадная песня. Вчера молодые таланты выступали в жанре терме, сегодня вечеромэстафету продолжат участники, заявившие себя в жанре эстрадной песни.

Кульминацией праздника искусств станут гала-концерт ицеремония награждения победителей музыкального проекта.