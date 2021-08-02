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    Конкурс на вакантные судейские должности объявили в Казахстане

    2 Августа 2021, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 июля т.г. Высшим Судебным Советом объявлен конкурс на занятие 282 вакантных судейских должностей, передает МИА «Казинформ».

    В том числе:

    6 вакансий председателей судебных коллегий областных и приравненных к ним судов;

    18 вакансий судей областных и приравненных к ним судов;

    82 вакансии председателей районных и приравненных к ним судов;

    176 вакансий судей районных и приравненных к ним судов.

    Подробная информация о конкретных должностях и требованиях к кандидатам размещена на сайте Совета (vss.gov.kz).

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    Суды Судебный процесс Общество
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