Конкурс на самый необычный баурсак пройдет в рамках этнофестиваля в Павлодарской области

УСПЕНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Успенский район Павлодарской области готовится к большому празднику «Ауылым - алтын бесігім», в котором примут участие гости из Алтайского края и Новосибирской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» pavlodarnews.kz.

В программу этнофестиваля, который запланирован на 10августа, включены интересные виды состязаний - поднятие быка и барана. Самомусильному участнику, поднявшему быка, - приз 30 тыс. тенге. Силач, наибольшее числораз поднявший барана, получит его в качестве выигрыша.

По информации акимата района, в рамках этнофестиваля пройдутсостязания по таким видам спорта, как аударыспақ, қазақ күресі, тас көтеру,асық ату, гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната. Победители получатденежные призы. Так, победителю в қазақ күресі вручат 50 тыс. тенге. Крометого, гости праздника смогут увидеть показательные выступления кокпаристов иберкутчи.

«На этнофестиваль мы пригласили соседей - делегацииКарасукского района Новосибирской области и Славгорода Алтайского края, -сообщил руководитель отдела культуры Медет Тауаскан. - Этноаул появится наберегу озера возле села Лозовое».

Этнофестиваль развернется на нескольких площадках: ярмаркамастеров прикладного искусства, книжная выставка, фотовыставка «ЖизньУспенского района», детская развлекательная зона. Каждый сельский округ приметучастие в конкурсе уникальных национальных блюд, сейчас идет работа по поискустаринных рецептов.

Кроме того, в программу фестиваля включено баурсак-шоу –будет определен самый большой баурсак, самый необычный баурсак и так далее.