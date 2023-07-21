Конкурс на лучшие имена для родившихся тигрят объявили в карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском зоопарке недавно появился приплод у молодой пары тигров. Казахстанцам предложили выбрать тигрятам имена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тигрята родились в местном зоологическом парке впервые за 15 лет. В начале июня родителями стали самец Батыр и самка Миа.

По словам директора зоопарка Гульнар Адамбековой, тигрят не показывали публике, пока они не окрепнут. Сегодня детеныши здоровы и активны, но далеко от мамы не отходят.

Чтобы выбрать имена для животных Карагандинский зоопарк по традиции обратился к посетителям и объявил конкурс. Имена выберут среди подписчиков страницы зоопарка в сети Instagram.