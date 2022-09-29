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    Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в РК

    29 Сентября 2022, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования РК объявило о проведении 3 октября конкурса на грантовое финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований молодых ученых – постдокторантов по проекту «Жас ғалым» на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ».

    Заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям развития науки:

    Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология;

    Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

    Энергетика и машиностроение;

    Научные исследования в области естественных наук;

    Наука о жизни и здоровье;

    Информационные, коммуникационные и космические технологии;

    Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции;

    Исследования в области социальных и гуманитарных наук;

    Исследования в области образования и науки;

    Национальная безопасность и оборона, специализированные научные направления.

    Прием конкурсных заявок будет осуществляться до 31 октября включительно на сайте is.ncste.kz


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Молдова Молодежь Миннауки и высшего образования РК
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