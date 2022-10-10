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    Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в Казахстане

    10 Октября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    По данным пресс-службы, заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям развития науки:

    - Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология;

    - Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

    - Энергетика и машиностроение;

    - Научные исследования в области естественных наук;

    - Наука о жизни и здоровье;

    - Информационные, коммуникационные и космические технологии;

    - Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции;

    - Исследования в области социальных и гуманитарных наук;

    - Исследования в области образования и науки;

    - Национальная безопасность и оборона.

    Конкурс стартует 11 октября.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Наука Молодежь Миннауки и высшего образования РК
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