Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
По данным пресс-службы, заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям развития науки:
- Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология;
- Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;
- Энергетика и машиностроение;
- Научные исследования в области естественных наук;
- Наука о жизни и здоровье;
- Информационные, коммуникационные и космические технологии;
- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции;
- Исследования в области социальных и гуманитарных наук;
- Исследования в области образования и науки;
- Национальная безопасность и оборона.
Конкурс стартует 11 октября.