Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

По данным пресс-службы, заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям развития науки:

- Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология;

- Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

- Энергетика и машиностроение;

- Научные исследования в области естественных наук;

- Наука о жизни и здоровье;

- Информационные, коммуникационные и космические технологии;

- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции;

- Исследования в области социальных и гуманитарных наук;

- Исследования в области образования и науки;

- Национальная безопасность и оборона.

Конкурс стартует 11 октября.



