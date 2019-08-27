Конкурс «Караван доброты» стартует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 сентября в Казахстане стартует II Республиканский конкурс «Караван доброты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы снова ищем добрых людей, разрешите заявить о старте второго республиканского конкурса «Караван доброты». Прием заявок начнется 2 сентября и продлится до 29 ноября 2019 года. Три месяца мы будем принимать заявки. Конкурс направлен на популяризацию нравственных ценностей, идей благотворительности и гуманизма», - сказал на пресс-конференции в СЦК заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Игорь Рогов.

По его словам, эти духовные качества всегда были присущи нашему народу.

«В рамках конкурса мы будем искать по всему Казахстану настоящих героев нашего времени. Это не поиск людей, которым мы хотим дать гранты или призы, что само собой будет. Наша задача намного глубже – часто человеку очень трудно попросить о помощи, но, к сожалению, иногда люди попадают в сложные ситуации. И когда тебе может помочь кто-то другой, не обязательно близкий, такое случается, и таких людей у нас в стране очень много», - заключил спикер.

Напомним, итоги первого конкурса были озвучены в феврале этого года. В конкурсе смогли принять участие все граждане, которые совершенно безвозмездно вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем, люди, занимающиеся благотворительной деятельностью, совершающие добрые поступки.

По итогам конкурсного отбора определены имена победителей в 5 номинациях – Расима Темербаева, Сымбат Еликбаева, Арман Хайруллин, Улдана Совет и Александра Кондратова.

Фондом Первого Президента РК - Елбасы также были учреждены два специальных приза. Презентами отмечены алматинец Равиль Насифулин и астанчанка Сайра Матайбаева.