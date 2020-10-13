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    Конкурс «Караван доброты-2020» стартовал в Нур-Султане

    13 Октября 2020, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начался прием заявок на участие в III республиканском конкурсе «Караван доброты-2020», передает МИА «Казинформ».

    «Если вы или кто-то из ваших друзей совершаете добрые дела, помогаете нуждающимся, проявляете отвагу в непростой ситуации, то этот конкурс именно для вас. «Караван доброты-2020» – это республиканский конкурс, который прежде всего направлен на активизацию гражданской инициативы и укрепление нравственных ценностей, таких как доброта, милосердие, гуманизм и забота», – отметила на брифинге председатель Ассоциации деловых женщин по Нур-Султану Ляйля Троицкая.

    Как сообщила пресс-служба акимата в Instagram, участниками конкурса могут стать как физические, так и юридические лица, которые вносят вклад в решение вопросов, связанных с социальными и общественными проблемами, мотивируя своими поступками других людей. Обращения принимаются из всех регионов страны.

    Лауреаты конкурса будут определены в пяти номинациях:

    - «Асар» – для тех, чья благотворительная деятельность связана с народными обычаями, традициями, и кто оказывает помощь в сохранении национальной культуры;

    - «Туған жер» – людям, оказывающим благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.;

    - «Батыл жүрек» – за героическую смелость и самоотверженность;

    - «Мейірім жолында» – для лауреата, который оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени;

    - «Қайырымдылық тарихы» – для журналистов и творческих коллективов за лучшее освещение темы благотворительности в СМИ, за размещение материалов, привлекающих внимание общественности к социальным проблемам.

    Отбор конкурсантов продлится до 15 декабря 2020 года. Ожидается, что победители будут определены к концу февраля – в преддверии празднования Дня благодарности.

    «Караван доброты» проводится в третий раз. И из года в год количество конкурсантов только увеличивается, отмечают организаторы. Так, в первый год его проведения поступило 97 заявок на участие, а на второй год – уже более 230.

    Конкурс реализуется с целью популяризации благотворительности и активной гражданской инициативы Фондом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, Ассоциацией деловых женщин Казахстана, Агентством «Хабар», республиканским телеканалом «КТК» и лечебно-оздоровительным комплексом «Окжетпес».

    Заявки на участие необходимо направлять на e-mail: caravan_dobroty@fpp.kz.

    Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 701 513 55 00, 8 (7172) 48 12 36.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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