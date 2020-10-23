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    Конкурс инновационных проектов «AQMOLA POWER» стартовал в Акмолинской области

    23 Октября 2020, 16:17

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области стартовал областной конкурс инновационных проектов «AQMOLA POWER» среди молодежи, студентов, молодых ученых и предпринимателей, который призван стимулировать развитие и поддержку творческих, образовательных и социальных инициатив молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    Тематика ежегодного конкурса инновационных проектов связана с энергетикой, информационными технологиями, инициативами в области сельского хозяйства, экологии и природопользования.

    По словам организаторов, в этом году в виду введения ограничительных мер конкурсные работы будут принимать онлайн.

    «Все работы будут оценены по актуальности, полноты раскрытия темы, идейного и художественного содержания, применения новых технологии, научности и новизны проекта. Лучшие инновационные идеи примут участие в выставке», - поделилась руководитель областного молодежного ресурсного центра Анаргуль Бельгибаева.

    Заявки на участие будут приниматься до 21 ноября и будет состоять из 4 этапов: прием и систематизация материалов, где участники подготовят видеоролик с раскрытием идеи своего проекта, отбор лучших проектов, презентация проектов прошедших - второй этап, и награждение, проведение которого планируется в декабре.

    Победители получат денежные сертификаты на сумму 350, 250, 150 тысяч тенге.

    К слову, конкурс в регионе проводится шестой год. В прошлом году было принято 58 заявок. Лучшими инновационным проектом стал «Двигатель внутреннего сгорания, работающий на экологический чистом топливе водород» студента Высшего технического колледжа г. Кокшетау Алихана Каира.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Образование Наука
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