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    Конкурс благотворительности «Караван доброты» стартовал в Казахстане

    8 Октября 2020, 18:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовал III Республиканский конкурс «Караван доброты», направленный на популяризацию идей благотворительности, развитие активной гражданской инициативы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году прием заявок на конкурс начался с 1 октября и продолжится до 15 декабря 2020 года. Конкурс реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева, Ассоциацией деловых женщин Казахстана, АО «Агентство «Хабар», Республиканским телеканалом «КТК» и лечебно-оздоровительным комплексом «Оқжетпес».

    Республиканский конкурс направлен на активизацию гражданских инициатив населения и на укрепление нравственных ценностей как доброта, милосердие, забота и гуманизм. Цель конкурса - популяризация благотворительности и активной гражданской инициативы.

    Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других. Победители будут определены в конце февраля, в преддверии празднования Дня благодарности.

    Победители «Каравана доброты» будут определены по пяти номинациям:

    - «Асар» (номинация направлена на поощрение людей, чья благотворительная деятельность связана с народными традициями и обычаями);

    - «Туған жер» (для людей, оказывающих помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства);

    - «Батыл жүрек» (в рамках номинации поощряется человек, совершивший героический поступок, проявивший самоотверженность);

    - «Мейірім жолында» (номинация вручается лицу, который оказывает помощь, совершает добрые дела на добровольной основе и безвозмездно);

    - «Қайырымдылық тарихы» (номинация вручается журналисту или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ темы благотворительности, обеспечение выхода материалов, привлекающих внимание общественности к социальным проблемам).

    Победителям по итогам конкурса вручат медали I, II и III степени, а также наградят ценными призами.

    Напомним, в прошлом году из Алматы в номинации «Асар» высшей наградой конкурса - медалью первой степени была награждена Улжан Алашабаева. Она реализует проект, направленный на сохранение и развитие национальной казахской культуры. Он акцентирован на интеграцию в общество слабовидящих и незрячих детей.

    С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Фонда Первого Президента РК www.fpp.kz и Ассоциации деловых женщин Казахстана www.businesswomen.kz.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Благотворительность Общество
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