Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Конкурентоспособность Казахстана зависит от каждого человека – Федерация профсоюзов

    27 Мая 2021, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева рассказала о работе над повышением конкурентоспособности людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня от конкурентоспособности каждого человека зависит глобальная конкурентоспособность всей страны. В докладе Международной организации труда по вопросам сферы будущего труда говорится о праве на обучение в течение всей жизни, о создании возможностей для профессионального переобучения. Обеспечение работникам права на профессиональное обучение в течение всей трудовой жизни - это амбициозная задача, которая способна принести большие экономические выгоды», - сказала Гульнара Жумагельдиева на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    Она напомнила, что для достижения целей по обеспечению квалифицированными кадрами потребностей экономики и спроса на рынке труда, в нашей стране с 2017 года утвержден Национальный классификатор занятий, который вступил в действие с 2018 года.

    «Его реализация происходит через развитие Национальной системы квалификаций, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование востребованных профессий и способствует обеспечению баланса между рынком труда и системой образования. Устаревают одни профессии, появляются новые и соответственно модифицируются квалификационные требования к работникам и к уровню их подготовки. В результате возникает необходимость изменения в механизме повышения качества рабочей силы», - подчеркнула спикер.

    «Мы считаем, что внедрение Национальной системы квалификаций способствует тому, чтобы люди с любым уровнем доходов имели доступ к системе профессионального обучения, возможность профессионального роста и получения более высокой заработной платы, а также были востребованы на рынке труда в течение всей жизни», - заключила Г. Жумагельдиева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Занятость Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам