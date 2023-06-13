Конкретных данных о гибели диких животных при пожаре в области Абай нет - Минэкологии

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что пока не могут оценить ущерб для биоразнообразия области Абай от лесного пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент нет конкретных данных о гибели диких животных в результате лесного пожара в области Абай. Полная оценка ущерба для биоразнообразия области будет проведена только после ликвидации пожара», - сообщили в министерстве.

Информация о состоянии и сохранности популяций будет предоставлена после завершения противопожарных операций и оценки последствий лесного пожара.

На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн.