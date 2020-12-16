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      Северо-Казахстанская область

    Конкретные решения важных проблем

    16 Декабря 2020, 16:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборной агитации кандидат в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата Азат Бигожин провел встречу с жителями Ивановского сельского округа Аккайынского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Основной акцент предвыборной программы кандидата сделан на решении проблем сельской молодежи.

    «На сегодняшний день в районе есть нерешённые вопросы в сфере молодежной политики - это безработица и жилье. Планируем решать их следующим образом: создание рабочих мест путем модернизации старых и открытия новых заводов в нашем районе. Мы будем этому активно способствовать. Путем привлечения спонсоров будем строить для молодых семей дома или общежития. Также на сегодняшний день в районе есть пустующие здания, их тоже можно отремонтировать под жилье», - отметил Азат Бигожин.


    Кандидат в депутаты предоставил сельчанам полную информацию по всем направлениям предвыборной программы партии «Nur Otan». Помимо вопросов молодежи в ней отдельное внимание уделено дорогам, освещению и питьевой воде.

    Стоит отметить, что проблемы, которыми в будущем планирует заниматься Азат Бигожин, он знает изнутри. Кандидат работает в молодежном ресурсном центре и сам родом из Аккайынского района.

    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы-2021
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