Конина, говядина, баранина - на сколько подорожало мясо в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь–август текущего года составило 46,8 тыс. тонн — на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Потребление мяса в домохозяйствах РК в первом полугодии выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 19,5 кг в среднем на душу населения. При этом в сельской местности в среднем на душу населения потребляли 20,9 кг мяса (плюс 2,4%), в городской — 18,5 кг (плюс 2,9%).

За январь–июнь 2022 года основной объем потребления мяса в Казахстане пришелся на говядину: 12 кг в среднем на душу населения — на 2,1% больше по сравнению с первым полугодием 2021-го. Следом идут конина и баранина: 3,2 кг и 2,6 кг соответственно. На свинину пришлось 1,7 кг в среднем на душу населения.

По итогам сентября текущего года рост цен на мясо различных видов за месяц составил от 0,6% до 1,8%, за год — от 7% до 15%.

Заметнее всего за месяц подорожала говядина с костями — на 1,8%. Свинина выросла в цене на 1,5%, конина — на 1,3%. Меньше всего подорожала баранина — на 0,6%.

В годовой динамике заметнее всего подорожала конина — на 15%. Баранина и свинина подорожали на 12,7%, популярная у казахстанцев говядина — на 7%.

В сентябре 2022 года в городах РК розничные цены на говядину с костями составили в среднем 2387 тг за кг, на баранину — 2660 тг за кг, на свинину — 2033 тг за кг, на конину — 2932 тг за кг.