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    Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы

    2 Сентября 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с членами Конгресса США Джимми Панетта и Томасом Суози, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента Казахстана.

    Маулен Ашимбаев отметил, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстаном и США успешно реализованы совместные проекты и программы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    Спикер Сената отметил, что Парламент Казахстана заинтересован в укреплении сотрудничества с Конгрессом США в предстоящий период.

    Вместе с тем, Маулен Ашимбаев проинформировал конгрессменов о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Спикер подробно остановился на демократизации политической системы страны и новых инициативах из Послания Главы государства, отметив стратегический характер проводимых преобразований.

    «Вчера Глава государства обнародовал свое ежегодное Послание народу Казахстана. В нем изложены дальнейшие меры по реформированию экономики, социальной сферы нашей страны, развитию политической системы Казахстана. В соответствии с основными положениями Послания мы в дальнейшем будем принимать большой пакет законов, направленных на совершенствование правовой системы Казахстана в различных сферах», – отметил Маулен Ашимбаев.

    Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы.

    В ходе встречи собеседники также обсудили проведение исторического события – VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    «Сегодня Съезд лидеров мировых и традиционных религий - наиболее представительная диалоговая площадка для ключевых конфессий, международных организаций. Мы видим, что интерес к деятельности Съезда растет», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время своё участие в мероприятии уже подтвердили главы порядка 100 делегаций из более 50 стран мира. По итогам Съезда будет принята декларация, которая будет распространена в качестве официального документа ООН. В декларации будут отражены наиболее злободневные мировые проблемы, глобальные конфликты, геополитическое напряжение, социальные проблемы, в том числе распространение нравственных и моральных ценностей.

    Конгрессмены, в свою очередь, высоко оценили вклад Казахстана в обеспечение межцивилизационного диалога и укрепление мира, взаимодействия между странами, и выразили признательность за состоявшийся обстоятельный разговор о перспективах межпарламентского сотрудничества.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат США
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