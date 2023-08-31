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    Конгресс США расследует обстоятельства вывода войск из Афганистана

    31 Августа 2023, 20:20

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Конгресс США запросил содержание опросов руководителей Госдепартамента для расследования вывода войск США из Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол направил письма о предоставлении допросов ключевых чиновников Госдепартамента для расследования хаотичного вывода американских войск из Афганистана.

    Список лиц, которых запросил М.Маккол, составили следующие действующие и бывшие должностные лица:

    1. Росс Уилсон (Ross Wilson), бывший исполняющий обязанности посла США в Афганистане.

    2. Брайан Маккеон (Brian McKeon), бывший заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов.

    3. Залмай Халилзад (Zalmay Khalilzad), бывший специальный представитель США по примирению в Афганистане.

    4. Кэрол Перес (Carol Perez), бывшая исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по вопросам управления.

    5. Джон Басс (John Bass), заместитель государственного секретаря по вопросам управления, бывший посол США в Афганистане.

    6. Дерек Чоллет (Derek Chollet), советник госсекретаря.

    7. Сьюзи Джордж (Suzy George), руководитель аппарата госсекретаря.

    8. Салман Ахмед (Salman Ahmed), директор отдела политического планирования.

    9. Дин Томпсон (Dean Thompson), посол США в Непале, бывший исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии.

    М.Макколом было отмечено, что в ходе продолжающегося расследования комитет определил, что вышеуказанные лица располагают важной информацией, которая имеет решающее значение для раскрытия причин, почему решение администрации Байдена о выводе войск из Афганистана привело к капитуляции афганских властей перед талибами, гибели 13 и ранению 45 американских военнослужащих, которые можно было предотвратить.

    «Это была абсолютная катастрофа эпических масштабов, и я не успокоюсь, пока американский народ не получит ответы, которых он заслуживает. Комитет продолжит опрос действующих и бывших должностных лиц администрации США, причастных к планированию и осуществлению вывода войск», – заявил М.Маккол.

    Председатель М.Маккол попросил свидетелей связаться с комитетом, чтобы организовать расшифровку их опросов к 7 сентября 2023 года.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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