Конгресс США расследует обстоятельства вывода войск из Афганистана

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Конгресс США запросил содержание опросов руководителей Госдепартамента для расследования вывода войск США из Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол направил письма о предоставлении допросов ключевых чиновников Госдепартамента для расследования хаотичного вывода американских войск из Афганистана.

Список лиц, которых запросил М.Маккол, составили следующие действующие и бывшие должностные лица:

1. Росс Уилсон (Ross Wilson), бывший исполняющий обязанности посла США в Афганистане.

2. Брайан Маккеон (Brian McKeon), бывший заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов.

3. Залмай Халилзад (Zalmay Khalilzad), бывший специальный представитель США по примирению в Афганистане.

4. Кэрол Перес (Carol Perez), бывшая исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по вопросам управления.

5. Джон Басс (John Bass), заместитель государственного секретаря по вопросам управления, бывший посол США в Афганистане.

6. Дерек Чоллет (Derek Chollet), советник госсекретаря.

7. Сьюзи Джордж (Suzy George), руководитель аппарата госсекретаря.

8. Салман Ахмед (Salman Ahmed), директор отдела политического планирования.

9. Дин Томпсон (Dean Thompson), посол США в Непале, бывший исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии.

М.Макколом было отмечено, что в ходе продолжающегося расследования комитет определил, что вышеуказанные лица располагают важной информацией, которая имеет решающее значение для раскрытия причин, почему решение администрации Байдена о выводе войск из Афганистана привело к капитуляции афганских властей перед талибами, гибели 13 и ранению 45 американских военнослужащих, которые можно было предотвратить.

«Это была абсолютная катастрофа эпических масштабов, и я не успокоюсь, пока американский народ не получит ответы, которых он заслуживает. Комитет продолжит опрос действующих и бывших должностных лиц администрации США, причастных к планированию и осуществлению вывода войск», – заявил М.Маккол.

Председатель М.Маккол попросил свидетелей связаться с комитетом, чтобы организовать расшифровку их опросов к 7 сентября 2023 года.