Конго-крымскую лихорадку подозревают у жительницы Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте 16 мая зарегистрирован один вероятный случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, острой тяжелой степени. В этот же день пациентка переведена в шымкентскую городскую инфекционную больницу с диагнозом «вероятный случай ККГЛ».

На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении шымкентской городской инфекционной больницы.

Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение. В целях профилактики эпидемии продолжается комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий.

Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой - за прошлый год 2 случая заражения.

На сегодняшний день 284 жителя Шымкента обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, за текущий период 2021 года было 94 обращения. В этом году отмечается рост в 3 раза.

С целью предотвращения размножения клещей и регистрации заболеваемости ККГЛ среди людей в Шымкенте продолжается противоклещевая обработка. Для профилактики заболевания специалистами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города и его территориальных управлений регулярно проводится санитарно-просветительная и разъяснительная работа.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть. Основные клинические симптомы ККГЛ: инкубационный период 1-14 дней, длительность этого периода зависит от путей заражения вируса.

Начальные симптомы: быстрое повышение температуры до 39-40 градусов, сильные головные боли, появляется покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошнота, рвота, понос, затем появляется сыпь, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, образуются гематомы на местах инъекций.

Как передается конго-крымская геморрагическая лихорадка?

Основными источниками и переносчиками инфекции являются клещи. Заражение людей происходит в основном при укусе клеща, попадании крови напитавшихся клещей, а также заболевание передается при контакте крови и кровянистых выделений, биологической жидкостью больных ККГЛ, можно заразиться через зараженные медицинские инструменты, если в них имеется вирус ККГЛ.

Профилактика конго-крымской геморрагической лихорадки

С целью профилактики заболевания необходимо проводить противоклещевую обработку животных, скотопомещений и жилых помещений населенных пунктов, расположенных в природных очагах. При уходе за животными в природных очагах и во время стрижки овец, с целью защиты от нападения и контакта с кровью, необходимо пользоваться специальными костюмами (комбинезон с капюшоном, брюки заправленные в носки, сапоги и резиновые перчатки). При выезде на природу рекомендуется носить светлую (позволяющую легко обнаружить клещей) одежду, осматривать одежду и кожу в целях обнаружения клещей, применять репелленты для кожи и одежды. Для предупреждения особо опасной инфекции, передающейся от укуса клещей, необходимо использовать средства, защищающие от нападения клещей. При укусе или контакте с клещом человек должен обратиться в медицинское учреждение и находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней.



