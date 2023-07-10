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    Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у 9 жителей Туркестанской области

    10 Июля 2023, 16:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарные врачи Туркестанской области подтвердили диагноз у девяти жителей региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Об этом сообщил, главный санитарный врач по Туркестанской области Нурбек Нышанов.

    «С начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. На сегодняшний день у 48 пациентов подозревают ККГЛ, у 9 диагноз подтвержден. (2 случая в Сауранском районе, по 1 случаю в Ордабасинском, Отырарском, Толебийском, Келесском, Мактааральском, Жетысайском районах и г. Туркестан)», - сказал Н. Нышанов.

    Как стало известно, одного пациента уже выписали. Ситуация стабильная.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Здравоохранение Общество
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