Конфликт в Судане: Хартум теряет статус главных «ворот Африки»

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – Вооруженный конфликт армии и сил быстрого реагирования Судана создал дополнительную точку нестабильности на африканском континенте, провоцируя очередной гуманитарный кризис и новые изменения повестки международного взаимодействия. Причины, приведшие к вооруженной эскалации, текущие тенденции и перспективы развития ситуации, читайте в аналитическом материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Конфликт двух генералов

Нынешний вооруженный конфликт в Судане разразился 15 апреля этого года, когда разногласия между Суданскими вооруженными силами (СВС) под командованием генерал-лейтенанта Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования (спецназ – прим. ред.) под командованием генерал-лейтенанта Мохамеда Хамдана Дагало, переросли в открытую форму.

Командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан (он также возглавляет Суверенный совет - руководящий орган страны) в апреле объявил решение о роспуске Сил быстрого реагирования, назвав их мятежниками. С его слов, спецназ готовил нападение, чтобы захватить штаб армии и жизненно важных районов столицы Хартума. После этого была предпринята попытка штурма штаба СБР.

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В свою очередь генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хамедти, занимавший до последнего пост заместителя председателя Суверенного совета, отрицал обвинения в свой адрес.

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Напомним, после военного переворота 2021 года власть в Судане принадлежала двум генералам. Они выступили союзниками в отстранении диктатора Омара аль-Башира, правившего страной около 30 лет. Однако в последние месяцы на фоне очередного переходного периода в стране, итогом которого должна была стать передача власти от военных гражданским политикам, между военными возникли принципиальные противоречия. В этих же целях в 2022 году был запущен Трехсторонний механизм, включающий Миссию ООН в Судане, Африканский союз и Межправительственный орган по вопросам развития (ИГАД), который должен был обеспечить подготовку к реформам.

В декабре 2022 года Абдель Фаттах аль-Бурхан, Мохамед Хамдан Дагало и лидеры продемократической коалиции «Силы за свободу и перемены» пришли к соглашению о том, что суданские военные должны отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Однако нерешенным оставался вопрос согласования сроков включения СБР в состав регулярной армии - Абдель Фаттах аль-Бурхан выступал за период в два-три года, в то время как Хамедти рассматривал как минимум 10-летний запас. Кроме того, споры вызывал вопрос о будущем главнокомандующим вооруженными силами - армия видит в нем своего лидера Абдель Фаттаха аль-Бурхана, а СБР - кандидатуру из гражданских лиц. В итоге процесс подготовки к подписанию соглашения по урегулированию ситуации в Судане между военными и гражданскими силами было сорван. Фактически, в сегодняшних условиях оба генерала ведут борьбу за сохранение своей власти и прокладывают этот путь военным методом.

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Проблема гуманитарного кризиса

По данным ООН, с начала конфликта Судан погрузился в гуманитарный кризис: около 200 тысяч человек выехали за пределы страны, в основном, в Египет, Чад и Южный Судан и ЦАР. По меньшей мере 700 тысяч суданцев нашли убежище в других районах самого Судана. По прогнозам ООН, в этом году Судан покинет более миллиона беженцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с апреля в Судане погибли 850 человек, еще 5,5 тыс. пострадали. Не менее 71 ребенка умерло в детском доме в Хартуме с начала боевых действий из-за отсутствия гуманитарной помощи, в том числе медпрепаратов. В стране также участились случаи насильственных исчезновений и произвольных задержаний, преследования и расправы над работниками СМИ.

Сейчас в стране заканчиваются медицинские товары, лекарства, не работают многие больницы, значительно выросли розничные цены на питьевую воду, продукты питания и топливо. Ситуация осложняется наступлением сезона дождей, когда в стране размывает дороги и перемещение граждан, как и доставка гумпомощи, будет проблематичной.

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Гуманитарная ситуация в Судане была тяжелой еще до всплеска насилия - до начала боевых действий в помощи нуждались 15,8 млн человек – около трети всего населения. ООН запросила 2,56 млрд долларов на помощь суданцам, как внутри страны, так и за ее пределами. Этой суммы, по расчетам, должно хватить на поддержку 18 млн человек до конца года.

«Суданцам грозит гуманитарная катастрофа. Больницы разрушены. Разграблены гуманитарные склады. Миллионы людей испытывают проблемы с продовольствием», – отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя ситуацию в этой стране.

Перспективы стабилизации все еще туманны

Текущая обстановка в Судане сохраняет нестабильность. Противоборствующие силы, которые при посредничестве третьих стран договорились в установлении режима прекращения огня, не отказываются от своих претензий на власть. В результате с апреля по настоящее время неоднократно происходят новые боестолкновения. Мирные переговоры, инициированные международными посредниками, регулярно срываются из-за нарушения режима прекращения огня. Тем не менее, 11 мая в Джидде в рамках посредничества Саудовской Аравии и США враждующими сторонами все же была подписана Декларация о приверженности делу защиты гражданского населения и обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи.

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В начале июня США ввели новые санкции в отношении суданских организаций и компаний, связанных как с вооруженными силами Судана, так и с СБР страны. Однако должного эффекта на прекращение огня это не оказало. Периодически происходят бои с подключением сил артиллерии в Хартуме, а также в коммерческом центре страны Омдурмане. Минувшая суббота стала самым спокойным днем с начала конфликта. Однако уже в воскресенье, 12 июня, боевые действия возобновились с новой интенсивностью. Столкновения произошли на севере Омдурмана, в Эль-Генейне недалеко от границы с Чадом и в Эль-Обейде, столице штата Северный Кордофан, к юго-западу от Хартума.

Министерство иностранных дел Судана 9 июня объявило специального представителя генсека ООН Фолькера Пертеса персоной нон-грата, обвинив его в поддержке Дагало и способствованию разжиганию конфликта.

Конфликт усиливается старыми распрями

Ситуация в Судане осложняется и тем, что в стране все еще сохраняются внутренние междоусобицы между племенами, вызванные в большинстве случаев враждой на религиозной и этнической почве - между мусульманами и язычниками, арабским и африканским населением.

Так, на фоне начавшегося конфликта возобновились боевые действия в Дарфуре, регионе на западе страны, где в 2003 году впервые вспыхнул конфликт между арабскими ополченцами и неарабскими группировками, в том числе членами арабского кочевого племени ризейгат и неарабскими племенными фермерами масалитами. Борьба между ними идет за истощающиеся водные ресурсы и земельные угодья.

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В настоящее время особо тревожная ситуация складывается в Западном, Южном и Северном Дарфуре, где идут наиболее ожесточенные бои. По данным местных СМИ, всплеск насилия в этом регионе произошел из-за того, что подразделения армии и местной полиция покинули населенные пункты. Образовавшийся вакуум власти оперативно заполнили арабские ополченцы, которые практически полностью контролируют ситуацию.

Мохамед Хамдан Дагало неоднократно отрицал участие сил спецназа в боевых действиях в Западном Дарфуре, возлагая ответственность на армию. Однако, как сообщают местные жители, сотрудники СБР были повсеместно замечены в боях на стороне арабских ополченцев, в меньше степени среди ополченцев были и военные регулярной армии.

Между тем семьи в Дарфуре массово покидают свои дома, обращаясь за помощью к контрабандистам. Путь за рубеж также представляет серьезные риски для суданцев - вооруженные группировки контролируют большую часть маршрутов - на автодорогах местные банды самовольно устанавливают блокпосты, между населенными пунктами граждане подвергаются грабежу и насилию.

Фото: AP Photo/ Marwan Ali.

Ситуация в Судане продолжает развиваться по негативному сценарию. Достигаемое перемирие не соблюдается, происходит неконтролируемый отток населения, усугубляется гуманитарный кризис, практически полностью нейтрализована экономика страны, отсутствует представительство власти в регионах. Затяжной характер таких процессов способен привести к гражданской войне, признаки которой сейчас все больше проявляются в Судане.

Предпринимаемые международным сообществом усилия пока что не дают ощутимых результатов, но такое посредничество остается единственной надеждой для возвращения сторон за стол переговоров. В противном случае, Судан, рассматриваемый многими партнерами как «главные ворота в Африку», становится страной без конкретного будущего, лишенной активной роли в глобальном взаимодействии и не реализовавшей свой географический потенциал.