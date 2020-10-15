Конфликт в Нагорном Карабахе – ситуация продолжает оставаться напряженной

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на достигнутую сторонами договоренность о гуманитарном перемирии, обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжает оставаться напряженной. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжают работу по восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговорного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 октября в Москве при посредничестве МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в гуманитарных целях. Однако по сей день в зоне конфликта сохраняется напряженная ситуация – продолжаются боевые действия практически по всей линии соприкосновения сторон, не утихает артиллерия, растет число жертв. На этом фоне стороны обвиняют друг друга в срыве гуманитарного перемирия и продолжении боевых действий.

«В течение ночи сохранялась относительно стабильная напряженность. Утром в северном и юго-восточном направлениях противник возобновил активный артиллерийский огонь», - говорится в сообщении Единого информационного центра при Правительстве Армении 15 октября.

В то же время Министерство обороны Азербайджана сообщает о сохраняющейся напряженной обстановке на северном и южном направлениях в зоне конфликта.

«В ночь с 14 на 15 октября, как и в предыдущие дни, сохранялась напряженная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Вместе с тем, по сообщениям сторон, артиллерийским ударам подвергаются не только позиции противника, но и населенные пункты вне зоны конфликта. В результате чего есть жертвы среди мирного населения, разрушается гражданская инфраструктура.

Мировое сообщество продолжает выступать с призывами к сторонам прекратить боевые действия и возобновить переговорный процесс. Медиатор переговорного процесса – Минская группа ОБСЕ – продолжает работу по восстановлению режима прекращения огня в зоне конфликта и активизации политического процесса вокруг конфликта.

«Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе (прим. от 10 октября с.г.), который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил в беседе с Министром иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем нашим армянским коллегам. Думаю, что сейчас это является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане», - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя накануне в интервью российским СМИ ситуацию в зоне карабахского конфликта.

Напомним, 27 сентября началась эскалация ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. В Азербайджане объявлено военное положение. Армения также объявила о введении военного положения. Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.