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Конфликт с применением оружия произошел между группами сельчан в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел между двумя группами сельчан в поселке Коктал Панфиловского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Конфликтующие стороны применили холодное и огнестрельное оружие, в результате чего в больницу госпитализировали четверых человек, а также недалеко от места происшествия обнаружили труп 27-летнего местного жителя.
Выяснилось, что активное участие в инциденте приняли около 10 человек, личности которых полицией уже установлены, трое из них арестованы.
«Как известно, четверо доставлены в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще трое участников, в отношении которых районным судом санкционирован арест. Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится согласно статье 99 УК РК («Убийство»), статье 293 УК РК («Хулиганство с применением огнестрельного оружия»), а также статье 99 с применением статьи 24 УК РК («Покушение на убийство»). Отмечаем, что расследование принято в производство областного Следственного управления и находится на особом контроле руководства департамента», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Полицией изъяты два ножа и три гладкоствольных охотничьих ружья, имеющие отношение к инциденту. Они приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Обстоятельства и причина конфликта выясняются.
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