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    Конфликт с поножовщиной в автобусе Алматы: задержаны подозреваемые

    1 Июля 2023, 20:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 26-летний мужчина получил колотое ранение в результате конфликта с пассажирами автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети распространяется видео, автор которого говорит, что в автобусе №63 случился конфликт с поножовщиной.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что уголовное дело зарегистрировано по статье 293 части 3 УК РК (Хулиганство) и расследуется управлением полиции Бостандыкского района.

    «По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения. По предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Расследование продолжается», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия Видео МВД РК
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