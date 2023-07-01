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Конфликт с поножовщиной в автобусе Алматы: задержаны подозреваемые

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Июля 2023, 20:01
Конфликт с поножовщиной в автобусе Алматы: задержаны подозреваемые Кадр из видео/ t.me/kris_p_almaty_official

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 26-летний мужчина получил колотое ранение в результате конфликта с пассажирами автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети распространяется видео, автор которого говорит, что в автобусе №63 случился конфликт с поножовщиной.


В департаменте полиции Алматы сообщили, что уголовное дело зарегистрировано по статье 293 части 3 УК РК (Хулиганство) и расследуется управлением полиции Бостандыкского района.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения. По предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Расследование продолжается», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.


Алматы   Борьба с преступностью   Происшествия   Видео   МВД РК  
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