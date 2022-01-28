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    Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана: что произошло и как оценивается текущая ситуация

    28 Января 2022, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На границе Таджикистана и Кыргызстана накануне произошли перестрелки. Инцидент произошел в четверг между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана в местности Торт-Кочо Баткенского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В результате произошедшей перестрелки, есть жертвы среди пограничников, также мирных граждан с таджикской стороны. Ранения получили и военнослужащие Кыргызстана.

    Как ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию Государственного комитета национальной безопасности КР (ГКНБ), обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы была характеризирована как напряженная.

    «По итогам проведенных переговоров между представителями погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана, впоследствии был вновь открыт для проезда», - сообщили в погранведомстве.

    В ГКНБ уточнили, что «однако в районе 19:35 часов обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и (открытием) огня по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района».

    «Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы», - сообщало официальное ведомство.

    По предоставленной информации кыргызского агентства «Кабар», в 23:50 27 января на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча представителей Сторон.

    Однако, как отмечается в информации, «таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих».

    «По состоянию на 00:20 28 января 2022 г. боестолкновения между военнослужащими двух стран проходят в местностях Кочо-Бою и Дахма», - уточнили в «Кабар», ссылаясь на управление информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности.

    Между тем в СМИ отмечали, что местные жители, проживающие на границе населенных пунктов, начали покидать свои дома.

    Накануне ночью Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обратившись к гражданам, прокомментировал конфликт.

    «Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе, начиная с первых минут, полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь. Не верьте ложной информации, распространяемой с целью нагнетания обстановки отдельными СМИ и политиками, которые преследуют интересы других стран», - написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.

    Согласно информации информационного агентства Таджикистана Avesta.tj , в результате пограничного конфликта с таджикской стороны ранения получили 10 человек, в том числе шесть военнослужащих и четверо мирных граждан.

    «К сожалению, в конфликте погибли двое граждан Таджикистана Обиджон Туйчиев, житель кишлака Ходжаи Аъло, 1986 г.р. и Шарипов Абдулатиф Рабиевич, 1964 г.р», - говорится в сообщении.

    По последним данным, в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 военнослужащих Кыргызстана. Об этом сообщает информационное агенство «Кабар» со ссылкой на Минздрав страны.

    По информации Минздрава КР, у четверых осколочные ранения, двое получили огнестрельные ранения.

    Позже сообщалось, что жертв среди населения и военных Кыргызстана нет.

    На сегодня как стало известно, ситуация на границе стабилизировалась, обстановка спокойная.

    Согласно заявлению Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом проинформировал «Кабар».

    Перемирия удалось достичь после переговоров сторон. Так, по итогам достигнуты следующие договоренности:

    - о полном прекращении огня;

    - об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации;

    - об открытии движения по дороге Баткен — Исфана;

    - о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

    В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная.

    «По состоянию на 08:00 28 января 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Төрт-Көчө, Көк-Таш, Дахма, Көчө-Бою и Головной характеризуется как стабильная», - говорится в распространенной информации агентства «Кабар».

    «В настоящее время ситуация на границе относительно стабильная и взята под контроль. Все обстоятельства вчерашнего конфликта будут расследовать специальная комиссия. Сейчас проводится совместное патрулирование силовых структур двух стран», - уточнил председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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