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    15:18, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Конфликт из-за ремонта: пенсионер устроил перестрелку в подъезде дома в Лисаковске

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Лисаковск полицией задержан мужчина, который стрелял из охотничьего ружья в людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Для задержания подозреваемого на место происшествия незамедлительно была направлена оперативно-следственная группа.

    «По прибытию на место установлено, что мужчина совершил убийство соседки и ранил ее дочь из гладкоствольного оружия. На требования сотрудников полиции сложить оружие, подозреваемый произвел прицельные выстрелы в их сторону и ранил следователя группы. Для пресечения противоправных действий и в целях безопасности жителей полицейские вынуждены были применить табельное оружие и ранили подозреваемого», - сообщили в полиции.

    Сотрудниками органов внутренних дел сразу была вызвана скорая помощь для помощи пострадавшим. В последствии от полученного ранения задержанный скончался в больнице. Вторая пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

    «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия», - подытожили в ведомстве.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Главная Видео Происшествия
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