Конфликт из-за ремонта: пенсионер устроил перестрелку в подъезде дома в Лисаковске
Для задержания подозреваемого на место происшествия незамедлительно была направлена оперативно-следственная группа.
«По прибытию на место установлено, что мужчина совершил убийство соседки и ранил ее дочь из гладкоствольного оружия. На требования сотрудников полиции сложить оружие, подозреваемый произвел прицельные выстрелы в их сторону и ранил следователя группы. Для пресечения противоправных действий и в целях безопасности жителей полицейские вынуждены были применить табельное оружие и ранили подозреваемого», - сообщили в полиции.
Сотрудниками органов внутренних дел сразу была вызвана скорая помощь для помощи пострадавшим. В последствии от полученного ранения задержанный скончался в больнице. Вторая пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия», - подытожили в ведомстве.