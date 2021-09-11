Конфликт из-за ремонта: пенсионер устроил перестрелку в подъезде дома в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Лисаковск полицией задержан мужчина, который стрелял из охотничьего ружья в людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Для задержания подозреваемого на место происшествия незамедлительно была направлена оперативно-следственная группа.

«По прибытию на место установлено, что мужчина совершил убийство соседки и ранил ее дочь из гладкоствольного оружия. На требования сотрудников полиции сложить оружие, подозреваемый произвел прицельные выстрелы в их сторону и ранил следователя группы. Для пресечения противоправных действий и в целях безопасности жителей полицейские вынуждены были применить табельное оружие и ранили подозреваемого», - сообщили в полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел сразу была вызвана скорая помощь для помощи пострадавшим. В последствии от полученного ранения задержанный скончался в больнице. Вторая пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия», - подытожили в ведомстве.