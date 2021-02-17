Конфисковано имущество букмекерской конторы «OLIMPKZ»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Конфискованы имущества букмекерской конторы «OLIMPKZ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматы.

«Алмалинским районным судом 16 февраля 2021 года удовлетворено ходатайство прокурора Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «OLIMPKZ», которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Судебным актом обращено в доход государства 3,6 миллиарда тенге, 4 воздушных судна и 3 автомашины. В суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем, отметили в ведомстве.