Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Конфисковано имущество букмекерской конторы «OLIMPKZ»

    17 Февраля 2021, 10:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Конфискованы имущества букмекерской конторы «OLIMPKZ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматы.

    «Алмалинским районным судом 16 февраля 2021 года удовлетворено ходатайство прокурора Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «OLIMPKZ», которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    Судебным актом обращено в доход государства 3,6 миллиарда тенге, 4 воздушных судна и 3 автомашины. В суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем, отметили в ведомстве.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Генпрокуратура Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков