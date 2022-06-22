Конфискованные товары на 42 млн тенге передали соцучреждениям в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент госдоходов по ВКО передал со склада временного хранения в 16 социальных учреждений, в числе которых детские дома и дома престарелых, конфискованные товары стоимостью свыше 42 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

Ранее, в апреле 2021 года на таможенном посту «Бахты» сотрудники департамента госдоходов по Восточно-Казахстанской области изъяли незадекларированные товары народного потребления (обувь, одежда, игрушки, наборы для творчества и др.). Их количество составило 982 мест (коробок), таможенная стоимость - свыше 42 млн тенге.

Товар перемещался транзитом через ЕАЭС из Китая в Венгрию. По данному факту было заведено уголовное дело.

«В рамках досудебного расследования Семейская транспортная прокуратура вынесла постановление, в рамках которого товары народного потребления, являвшиеся вещественными доказательствами, передали ДГД по ВКО для помещения под таможенную процедуру «реэкспорт». Однако ни перевозчиком, ни собственником товара не были приняты меры для заявления таможенной процедуры реэкспорта. В связи с непринятием мер товар был задержан и помещен на склад временного хранения», - пояснили в пресс-службе Минфина.

Постоянно действующая в департаменте комиссия в отношении товара, пригодного для дальнейшего использования и нереализованного уполномоченным юридическим лицом, приняла решение передать безвозмездно в детские дома, дома престарелых и инвалидов, детские сады, школы, медико-социальные учреждения либо субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги, через местный исполнительный орган.