Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 2 °С
USD 369.98 EUR 428.70
RUB 5.64 CNY 53.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конференция «Батыры Великой степи» пройдет в Астане

16 Октября 2018 10:21 159
Поделиться:
Конференция «Батыры Великой степи» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Военно-историческом музее Национального военно-патриотического центра ВС РК пройдет международная научно-практическая конференция «Батыры Великой Степи», посвященная 320-летию со дня рождения известного казахского героя XVIII века, дипломата, одного из знаменосцев казахских отрядов батыра Кожабергена Жанибекулы.  Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме

Проводы в запас военнослужащих проходят в казахстанской армии
Сборы для офицеров запаса прошли в Алматы Глава Минобороны РК провел ряд встреч с коллегами в Ташкенте

Основной целью мероприятия является бесценное достояние казахской истории, судьбоносное значение побед казахских воинов в решении судьбы народа, расширение представления молодого подрастающего поколения о героических подвигах батыров, защищавших просторы Великой степи на протяжении многих веков.

Кроме того, в рамках конференции состоится церемония открытия выставки «По следам Кожабергена батыра», которую жители и гости столицы смогут посетить в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК расположенном по адресу: проспект Республики, 2. Вход бесплатный. 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Армия, История Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив