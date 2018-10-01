Конференция «Батыры Великой степи» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Военно-историческом музее Национального военно-патриотического центра ВС РК пройдет международная научно-практическая конференция «Батыры Великой Степи», посвященная 320-летию со дня рождения известного казахского героя XVIII века, дипломата, одного из знаменосцев казахских отрядов батыра Кожабергена Жанибекулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Основной целью мероприятия является бесценное достояние казахской истории, судьбоносное значение побед казахских воинов в решении судьбы народа, расширение представления молодого подрастающего поколения о героических подвигах батыров, защищавших просторы Великой степи на протяжении многих веков.

Кроме того, в рамках конференции состоится церемония открытия выставки «По следам Кожабергена батыра», которую жители и гости столицы смогут посетить в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК расположенном по адресу: проспект Республики, 2. Вход бесплатный.