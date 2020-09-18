Конференция «Жаһандық жаңалық» посвященная постоянному календарю прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице при поддержке Национальной библиотеки РК прошла конференция «Жаһандық жаңалық», посвященная постоянному календарю. Мероприятие организовано Международной тюркской академией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тысяча лет тому назад лексикограф и филолог Махмуд Кашгари, признанный гением всего тюркского мира, в своем труде «Диван лугат ат-турк» написал, что «у тюрков есть свой календарь, который составил Каган, чтобы не забыть историю. Календарь составлен на берегу реки Или». Так он приводит в пример известную легенду. По легенде, когда всех животных переводили по реке, мышь взобралась на верблюда, первая вышла на берег и увидела солнце. Позже легенда трансформировалась в казахский вариант. Вы знаете о том, как мышь стала началом года. В надписях Культегин говорится, что «Культегин умер в год змеи». Мы снова замечаем, что календари были присущи тюркам. Однако сейчас говорим «китайский календарь», «восточный календарь», - выступил ученый-историк Дархан Кыдырали.

Историк напомнил, что саки хорошо знали звездный мир. Мы удивляемся названиям звезд согласно мифологии. Если заглянуть в историю, мы замечаем сходство нашего летоисчисления с индийцами, которые через Берингов пролив прошли в американский континент.

«Сегодня на этой конференции присутствуют известный государственный и общественный деятель Адил Ахметов, который четверть века исследует эти темы, также академик Международной академии акмеологических наук, обладатель международной премии Платона Сайлыбай Бекболатов, который раскрыл секрет вечного, регулярного календаря», - сказал Дархан Кыдырали.

На конференции выступил Сайлыбай Бекболатов. Он рассказал о том, каким должен быть постоянный календарь, из скольких месяцев и дней должен состоять.

«В 1923 году в ООН обратились: «Этот Григорианский календарь неправильный. Давайте найдем такой календарь, который будет соответствовать закономерностям природы». Ученые со всего мира предложили более 400 вариантов по этому вопросу. Самое последнее предложение по просьбе властей Индии рассматривалось два месяца в 1953 году. Комиссия приняла решение о принятии календаря, состоящего из 13 месяцев. Однако дело не довели до конца, потому что он тоже стал одним из видов Григорианского календаря. Я тоже проводил исследования. С чего все должно было начаться? Откуда начинается опорная точка? С какой даты? Эту дату каждый царь считал с начала своей эпохи. Даже в религии Ислам все начинается с переселения Мухаммеда. А в этом календаре новый год начинается в январе. В Израиле новый год празднуют с 6 сентября. Китай и Япония – с января. Даже начало нового года разное в ряде стран. До этого периода думал, что во всем мире используется Григорианский календарь. Оказывается, только Европа и страны СНГ используют этот вид календаря. У арабов свой календарь, год состоит из 354 дней. Если в ООН спросят, в каком веке люди, какого календаря придерживались, каждая страна будет вводить корректировки по своему календарю. Это первая ошибка», - пояснил С. Бекболатов.

Ученые день равноденствия, 21 марта, называют нулевой точкой. Они уже признали, что нулевая точка является отправной точкой.

«Этот календарь я назвал «Дата календарем». На каких данных я основывался, когда считал количество месяцев? Я основывался на закономерностях природы. На небе есть 13 созвездий. Путь Солнца, который проходит через тринадцать созвездий, называется большим кругом Эклиптики, то есть зодиак. Мы не ошибемся, если будем считать, что существует 13 месяцев. Есть ли в этом созвездии 28 дней? Нет, но солнце измеряется в градусах, а не в часах. А Луна вращается вокруг Земли 13 раз за год. Даже это дает человечеству понятие о календаре. Если луна в году вращается 13 раз, и называется месяцем, почему не должно существовать 13 месяцев в году? С этим тоже согласились», - объяснил Сайлыбай Бекболатов.

По его словам, многие задавались вопросом: из скольких суток состоит один месяц. Согласно Григорианскому календарю - 28,29,30 суток.

«А в твоем варианте как, спросили меня. Попросили вычислить постоянную цифру. По закономерностям природы Луна показывает 28 дней. Речь идет о фазе луны. Через 14 суток наступает полнолуние, потом новолуние. Все это есть в астрономии. Если умножить 28 на 13, получается 364, а что делать с оставшимися сутками. Одни сутки – это нулевая точка. День равноденствия. Ее также называют нулевой точкой, нулевым днем. Это вычислил не я. Да, я придумал ему название, но метод исчисления признан и доказан уже во всем мире.

Выходит, что первая точка – отправная точка. Это пересечение двух линии: вертикальной и горизонтальной. В природе это Меридиан и экватор. Их пересечение равно нулю. Если буду брать только цифры или нуль, останется все в этом нулевом положении. Если я делаю расчет чисел в минутах, ширина линии на нуль окажется на одной минуте. Ширина горизонтальной линии также равна одной минуте. Одна минутная полоса называется нулевой полосой. В 1884 году ученые на международной конференции в Вашингтоне придумали поясное время, то есть делили землю на 24 Меридиан. 24 меридиан - 24 часа. Тогда один пояс первого меридиана назывался нулевым поясом. Второй пояс - один, два, в расчетном количестве всего пояса - 23. Если прибавить нуль, то 24», - рассказал ученый.

В привычном для нас календаре месяц состоит из 4 недель, потому что когда завершается неделя, заканчивается месяц.

«А согласно нашему календарю день недели начинается со среды. Таких ошибок много. Польза в том, что один урегулированный календарь больше не будет меняться. Если 18 сентября выпадает на пятницу, то через 10 лет 18 сентября также будет выпадать на пятницу», - объяснил Сайлыбай Бекболатов.

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали вручил благодарственные письма выступившим спикерам и выразил надежду, что это не последнее обсуждение.

«Я думаю, что сегодняшнее мероприятие – начало большого обсуждения. У нас из-за пандемии не было возможности привлечь больше специалистов. Они осведомлены через различные издания, могут подключиться в режиме онлайн. Не будет лишним, если обсудим это в Комитете ООН. Предполагаю, что на больших трибунах по этой теме будут проводиться хорошие обсуждения. По итогам совещания мы, как международная организация, будем разрабатывать протокол, и я думаю, будем работать дальше», - заключил он.



