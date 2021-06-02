Конференция «Хәкім Абай һәм Ихсан ілімі» состоялась в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Республиканская научно-практическая конференция «Хәкім Абай һәм Ихсан ілімі» состоялась в Южно-Казахстанском университете имени М.Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана, специально приглашенный на мероприятие председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы выступил с докладом «Учение Ихсан - начало воспитания» и разъяснил важность этого учения.

«Совершение каждого доброго дела с искренностью принесет огромную пользу. С этой точки зрения мы считаем, что учение Ихсан учит поклоняться и совершать добро с искренними намерениями и бескорыстно. Всемогущий Аллах повелевает нам быть правдивыми в нескольких аятах Священного Корана. Ихсан - искреннее и правдивое поклонение Аллаху, несмотря на то, где бы вы ни находились, и даже оставаясь наедине с самим собой. Большинство людей путают наставления с показухой. Добрые дела имамов следует рассматривать не как деяния напоказ, а как пример для других. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Дела оцениваются по намерениям». Мы должны познать Аллаха и любить Его, лекарство от зависти, гордости и высокомерия в сердце - вот что такое учение Ихсан», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы также встретился с акимом города Шымкент Муратом Айтеновым.

В ходе встречи аким тепло принял делегацию во главе с Верховным муфтием и обсудил религиозную ситуацию в городе, благотворительную деятельность мечети.

Стоит отметить, что в этом году при прямой поддержке акима города 75 тысяч семей получили благотворительную помощь, а при поддержке шымкентского представительства ДУМК проведено мероприятие «Рамазан - месяц благотворительности».

В свою очередь глава духовенства Наурызбай кажы Таганулы поблагодарил акима и высоко оценил его благотворительную деятельность.

«В Шымкенте самое большое количество мечетей по стране. Спасибо щедрым гражданам, которые помогают мечетям. Помимо 7 направлений деятельности Духовного управления нами приняты такие документы, как «Культура возведения могил и их посещения», «Культура проведения поминальных обедов». В честь 30-летия Независимости страны мы подготовили несколько проектов. Хотим реализовать их вместе с местными акиматами. Я хотел бы выразить особую благодарность за Вашу поддержку в месяц Рамазан», - сказал Верховный муфтий на двусторонней встрече.

В завершение встречи Верховный муфтий вручил главе региона книгу «Лучшее из тафсиров».



