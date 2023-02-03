Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Конезавод «Қазақ Тұлпары» будет финансироваться из бюджета Костанайской области

    3 Февраля 2023, 08:20

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники находящегося сегодня в плачевном состоянии костанайского конезавода «Қазақ Тұлпары» бьют тревогу: оставшийся без госфинансирования конезавод может такими темпами просто закрыться. Вопрос с долгами и субсидированием на коллегии управления сельского хозяйства подняла руководитель ТОО «Қазақ Тұлпары» Айгуль Амандыкова, передает корреспондент. ИА «Казинформ».

    Как оказалось, у конезавода сегодня имеются долги - свыше 240 млн тенге. Государство в лице Министерства сельского хозяйства перестало финансировать конезавод по спецпрограмме еще в 2017 году, в связи с тем, что она была отменена.

    «Нас раньше финансировали по программе по линии управления сельского хозяйства. Как мы можем вернуть финансирование по этой программе? – обратилась к чиновникам А.Амандыкова. – Ведь костанайская порода – наша единственная племенная порода, наш бренд. Мы должны ее сохранить и развивать. «Қазақ Тұлпары» – единственный государственный конезавод. По субсидированию главный вопрос: были поданы различные предложения и в «Атамекен», и в управление сельского хозяйства, но вопрос до сих пор так и не решили».

    Аким области Кумар Аксакалов, с участием которого проходила коллегия сельхозуправления отметил, что стоит признать факт, что «Қазақ Тұлпары» сейчас в плачевном состоянии.

    «Мы на грани потери уникального завода. Единственная спортивная порода, которая была выведена в стране. Мы готовы сами финансировать из областного бюджета всю племенную работу, восстановление породы», - заявил глава региона.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Спорт Сельское хозяйство Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    235 млрд тенге перечислили в бюджет страны из Нацфонда в январе
    Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
    Перенаправить средства на жилвыплаты для приобретение арендных квартир предлагает Мининдустрии РК
    Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров