Конец света произойдет, если на Земле не останется этого дерева - Казахфильм готовит новый проект

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились съемки документального фильма под рабочим названием «Жел пайда болған жер», производством которого занимается киностудия «Казахфильм» им. Шакена Айманова при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Документальный фильм на казахском языке в жанре исследования «Жел пайда болған жер» расскажет о мистическом дереве «Тораңғы», используемом казахским народом испокон веков. Вокруг данного дерева витают множество мифов и легенд, а также инструментальная и практическая польза, извлекаемая из дерева, до сих пор является актуальным.

Автор сценария и по совместительству режиссер картины Джанибек Муртазин поделился своим мнением по поводу завершения съемок.

«Стоит, наверное начать с того, что недавно мы подали заявление на изменение рабочего названия, теперь, название фильма будет «Тораңғы», то есть мы полностью акцентируем внимание зрителя еще до просмотра самой ленты, уже на названии. И это неспроста, ведь рабочее название указывает как бы на одно из качеств дерева, а новое строит весь акцент вокруг «Тораңғы» как объекта исследования, словно как главного героя картины. Так и есть, наш фильм повествует о «Тораңғы» с его мистицизмом и философией. С разных исторических ракурсов, эпох и вех. Все крутится вокруг, и подобный подход позволяет продемонстрировать зрителю всю историческую важность дерева для казахского народа» - признался режиссер.





Одной из практических польз «Тораңғы» является эксплуатация в быту, так как для наших предков стебель дерева использовался для производства конструктивных элементов, например: шанырака, седла, посуды и др. Ценность материала признавалась еще в те времена и считалась некой достойной альтернативой алюминия.

По словам Джанибека Муртазина, дерево «Тораңғы» растет лишь только в ограниченных, всего в двух местностях Казахстана. Первое - в окрестностях Сырдарии, в поселках Шиели, Жанакорган, недалеко от города Кызылорды и на подступах Кызылкума, а второе - за Баканасом в сторону Балхаша, неподалеку от реки Иле.

«По всему миру, только в трех странах растет данное дерево - в Китае, Америке и у нас, причем занесено в Красную Книгу».

«Есть старая легенда о «Тораңғы» в казахском фольклоре, гласящая о том, что Конец Света наступит именно тогда, когда последние ростки дерева исчезнут с лица Земли. Возможно, инициаторы, занесшие дерево в «Красную Книгу», слышали об этом мифе и из-за этого внесли ее в список редких растений для охраны и защиты от исчезновения, ведь Апокалипсис - явление довольно страшное» - высказался режиссер.



