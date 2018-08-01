Кондукторы не вернутся - «Астана LRT»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» объяснили, почему упраздняется должность кондуктора, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Кондукторы не вернутся - это исключено. Формат работы общественного транспорта без кондукторов был введен по многочисленным просьбам самих жителей», - сказала корреспонденту «Казинформа» в телефонном разговоре пресс-секретарь организации Науат Азанбаева.
По ее словам, большинство пассажиров общественного транспорта «буквально умоляли сделать это».
«И мы это сделали. Теперь это безвозвратно», - подчеркнула представитель «Астана LRT».
В июле текущего года в «Астана LRT» сообщали о том, что по мере увеличения продаж транспортных карт для общественного транспорта, должность кондукторов будет постепенно упраздняться. В организации пояснили, что кондукторы будут работать консультантами по использованию электронной системы оплаты проезда.
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