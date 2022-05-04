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    Концерты, выставки и спектакли пройдут 7 и 9 мая в Петропавловске

    4 Мая 2022, 21:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске праздничные мероприятия 7-го и 9-го мая начнутся с возложения цветов и венков к Обелиску славы, памятнику воинам 314-й стрелковой дивизии, Вечному огню и Стеле Победы, памятнику Карасаю и Агынтаю батырам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления культуры, 9-го мая в 11 часов Qyzyljar арт-центр приглашает на выставку предметов войны, в 12 часов на Центральной площади начнется концертная программа, с 13:00 у памятника Шаталову будет работать танцевальная площадка. В Парке Победы проведут военизированную эстафету, поэтический фестиваль, гала-концерт участников конкурса «Мы - наследники Победы», ретро-программу. В казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова запланировали благотворительный спектакль.

    7-го мая в 12 часов на центральной площади ожидается концертная программа, военизированная эстафета. Во Дворце спорта А.Винокурова состоится областной турнир по қазақ күресі «Қызылжар барысы-2022», в котором будут участвовать 32 борца. В 15:00 в областной филармонии им. Акана Серы подготовили концерт «Поклонимся великим тем годам». Во всех театрах города пройдут спектакли.

    С 5-го по 10-е мая в резиденции Абылай хана будет открыта выставка «Er esimi, el esinde».

    Благотворительный спектакль в русском драматическом театре им. Н.Погодина состоится 6-го мая .


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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