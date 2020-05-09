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    Концерты под балконами ветеранов организовали артисты СКО

    9 Мая 2020, 21:02

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники городского дома культуры организовали концерты для ветеранов в честь Дня Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Творческие коллективы приехали к домам, в которых живут ветераны войны. Для каждого они подготовили специальную программу. В разных районах города звучали узнаваемые песни Победы.

    Прохожие и жители домов с удовольствием снимали импровизированные концерты и делились в социальных сетях. Ветераны смотрели из окон и с балконов своих квартир. В городе еще действует режим карантина.

    В этом году праздничные мероприятия в регионе проводят в режиме онлайн . Аким области, города и районов поздравляют ветеранов на дому.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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