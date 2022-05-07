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    Концерты и парад провели во дворах домов столичных ветеранов

    7 Мая 2022, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в честь Дня Победы состоялись концерты «Айбынды ардагерлер» для ветеранов Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «В этом году мероприятие проводится в четвертый раз совместно с духовым оркестром филармонии города Нур-Султан, акиматом города и управлением культуры. Посещаем дворы, дома ветеранов, проводим концерты и небольшой военно-патриотический парад», - сказал руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Акулан Тастемир.

    Он добавил, что в столице проживает 18 ветеранов, которым оказывается особый почет и внимание.

    «Сегодняшний репертуар мы подготовили специально для наших ветеранов. Звучали песни того времени, музыка, звучавшая в сердцах каждого ветерана ко Дню Победы. Они проливали кровь за то, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. В честь ветеранов мы провели небольшой концерт», - рассказал художественный руководитель духового оркестра филармонии им. Еркегали Рахмадиева Никита Почиталин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Видео Вооруженные силы
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