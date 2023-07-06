Концертом и народными гуляниями отмечают День столицы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе сегодня солнечная погода, столбик термометра поднялся до 30 градусов. Жители и гости Петропавловска вышли на главную площадь, где началась развлекательная программа.

Собравшихся поздравил аким области Айдарбек Сапаров. Он отметил, что День столицы стал всенародным праздником, объединяющим всех казахстанцев.

«Сегодня Астана отмечает 25-летний юбилей. За этот относительно небольшой по историческим меркам период город в степи превратился в развивающийся мегаполис со своим уникальным архитектурным обликом и ритмом жизни. Астана – сердце нашей Родины, центр Евразии. Для каждого казахстанца она стала символом стремительного прогресса, независимости и единения. В строительство и модернизацию нашей столицы внесли большой вклад и жители Северо-Казахстанской области», - сказал А. Сапаров.

Глава региона вручил подвески многодетным матерям, почетные грамоты и благодарственные письма людям из самых разных сфер деятельности. Среди награжденных были спасатели, сотрудники Антикоррупционной службы, работники агроформирований и социальной сферы, директор сельской школы и многие другие.

Сегодня в Петропавловске пройдут выставки, концерты, спортивные и развлекательные мероприятия, мастер-классы. Вечером – второй день международного фестиваля Qyzyljar Music Fest. На площади ждут любителей эстрадной музыки.