Концертами и открытием соцобъектов отметил Восточный Казахстан День столицы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Ежегодно, начиная с 2008 года, 6 июля вся страна отмечает День столицы, государственный праздник, который имеет историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. Как отмечает День столицы Восточный Казахстан рассказали в областном инфоцентре, передает МИА «Казинформ».

Традиционный концерт в этом году прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и норм, из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что программа, по сравнению с прошлыми, получилась сокращенной, она была довольно насыщенной – как информационно, так и творчески, а также была посвящена 30-летию Независимости Республики. В холле «Ертіс концерт» перед концертным залом были развернуты книжная и фото выставки.

Сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени Александра Пушкина представили книжную выставку, посвященную столице нашей страны. В блоках «Тридцать лет созидания – тридцать достижений», «Новая эра Независимости», «Решительный рывок вперед» и «Единая земля, единый народ, единое будущее» можно было узнать о славном пути нашей столицы, об основных достижениях страны, истории становления города Нур-Султана, об его архитектурном облике, достопримечательностях и культурных объектах.

В концерте приняли участие как солисты областной филармонии имени Амре Кашаубаева, а также творческие коллективы: симфонической оркестр, хореографические коллективы. А на фотовыставке можно было ознакомиться с архитектурными сооружениями, новшествами и памятниками, которые расположены в столице Казахстана. Отметим, что перед началом концерта зрителям был показан небольшой документальный фильм о столице.

«Замечательно, что прошел концерт, несмотря на ограничительные меры. Конечно, хотелось бы видеть полный зал, без шахматной рассадки. Но все артисты молодцы, даже несмотря на такую наполненность, отработали программу великолепно и профессионально, – поделилась эмоциями зритель Елена. – Очень понравилось выступление Вячеслава Ткача под аккомпанемент симфонического оркестра. И перед выступлением артистов и певцов показали документальный фильм, было интересно посмотреть на архивные съемки».

Праздничный день стал еще более счастливым и запоминающимся для нескольких семей, которым ко Дню столицы были вручены ключи от долгожданных квартир. Новоселами стали 10 многодетных семей в Жарминском районе и шесть многодетных семей в Уланском районе. В торжественной обстановке они получили ключи от двухквартирных домов, построенных в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток», инициированного акимом ВКО Даниалом Ахметовым.

А в Урджарском районе, в селе Урджар, открылся плавательный бассейн, построенный в современном стиле в рамках республиканской программы «Ауыл ел бесігі». Теперь сельчане смогут регулярно заниматься спортом в бассейне. Еще один объект открыли в селе Маканчи. Там при непосредственной поддержке главы региона реконструировали здание бывшей Маканчинской средней школы, и на ее месте построили детский сад на 128 мест. В Аягозском районе, в Малкельдинском сельском округе торжественно открыли Центр оказания государственных электронных услуг. Теперь жителям округа не нужно будет ездить в районный центр, чтобы получить различные госуслуги.

Поздравляя жителей Восточного Казахстана со знаменательным праздником, глава региона Даниал Ахметов отметил, что столица подает пример и помогает развиваться другим городам.

«Нур-Султан продолжает цвести и вдохновлять граждан всей страны на новые свершения, но теперь он является самодостаточным субъектом экономики, который сам зарабатывает и сам себя обеспечивает. В этот день праздник отмечает и идейный вдохновитель и главный архитектор столицы, основатель Республики Казахстан, Первый Президент Назарбаев Нурсултан Абишевич. Желаю Елбасы счастья, долголетия и крепкого здоровья, – сказал аким ВКО.